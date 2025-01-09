الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد بعد قليل

البرلمان اللبناني،
البرلمان اللبناني، فيتو

أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد ستعقد بعد قليل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستمرار توافد النواب اللبنانيين على المجلس النيابي لحضور جلسة انتخاب رئيس البلاد.

إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس لبنان

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ مستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

جلسة انتخاب رئيس لبنان

ومع بدء توافد النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، يحيط بالمجلس الواقع في ساحة النجمة (وسط بيروت) انتشار كبير للأجهزة الأمنية (جيش وقوى أمن)، فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة.

انتشار كبير للأجهزة الأمنية في لبنان

كما تم اتخاذ إجراءات أمنية شملت تفتيشا دقيقا للعاملين في الشركات والمؤسسات في  المباني المحيطة بساحة النجمة. 

فراغ رئاسي في لبنان منذ 2022

يذكر أن لبنان يشهد فراغًا رئاسيًّا منذ 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.

وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان اللبناني النواب اللبنانيين بيروت العاصمة اللبنانية وسط بيروت جلسة انتخاب رئيس لبنان إنتخاب رئيس لبنان رئيس لبنان لبنان

مواد متعلقة

توافد النواب اللبنانيين لحضور جلسة انتخاب رئيس البلاد

إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس لبنان

من أروقة الحياة العسكرية إلى مسؤولية جديدة، من هي نعمت عون سيدة لبنان الأولى المتوقعة

جوزيف عون.. قصة حياة مرشح الضرورة لرئاسة لبنان.. توافق دولي وعربي يعزز اختيار قائد الجيش بجلسة الخميس.. وقصر بعبدا ينهي الاستعدادات لاستقبال الجنرال
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

بدأت بالسب والبصق بين النواب، بث مباشر لجلسة اختيار الرئيس اللبناني

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 9 يناير 2025 ببداية التعاملات

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية