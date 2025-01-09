بدء جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد بعد قليل

أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للبلاد ستعقد بعد قليل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستمرار توافد النواب اللبنانيين على المجلس النيابي لحضور جلسة انتخاب رئيس البلاد.

إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس لبنان

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا محيط مجلس النواب إجراءات أمنية مشددة قبيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد فراغ مستمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.

جلسة انتخاب رئيس لبنان

ومع بدء توافد النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، يحيط بالمجلس الواقع في ساحة النجمة (وسط بيروت) انتشار كبير للأجهزة الأمنية (جيش وقوى أمن)، فيما أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن اتخاذ تدابير سير تزامنا مع انعقاد الجلسة.

انتشار كبير للأجهزة الأمنية في لبنان

كما تم اتخاذ إجراءات أمنية شملت تفتيشا دقيقا للعاملين في الشركات والمؤسسات في المباني المحيطة بساحة النجمة.

فراغ رئاسي في لبنان منذ 2022

يذكر أن لبنان يشهد فراغًا رئاسيًّا منذ 31 أكتوبر 2022، وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.

وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

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