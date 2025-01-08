الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت جارتها في الفيوم بسبب تنحي المحامي

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمه جنايات الفيوم،  في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي النسر، وأمانة سر محمود العمدة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تاجيل نظر قضية قتل سيدة عجوز بقرية كفر عبود بمركز ابشواي، وسرقة مصوغاتها الذهبية،  المتهم فيها  "و. أ " 55 سنة، ربة منزل، الي شهر  فبراير المقبل،  بعد تنحي المحام الاصلي للمتهمة، وأمرت هيئة المحكمة بإنتداب محام اخر للدفاع عنها.

أحداث القضية وتفاصيل واقعة القتل

وترجع أحداث  القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلق مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، الي مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وكشفت تحريات ادارة البحث الحنائي،  أن أنها اشلاء "عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعي "و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.

ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها،  ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل الي سرقة مصوغاتها الذهبية،  لمرور المتهمة بضائقة مالية.

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بمركز طامية في الفيوم

اليوم، محاكمة ربة منزل قتلت جارتها المسنة وقطعت جثتها إلى أجزاء صغيرة بالفيوم

وألقى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها اقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، فأحالتها الي محكمة الجنايات ليتم تداول القضية في جلسات المحكمة.

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