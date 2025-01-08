كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجرح طعني بأحد الشوارع بسوهاج، وتبين بأن مرتكب الواقعة عامل قتل شقيق زوجته بسبب خلافات المصاهرة.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتل شخص بأحد شوارع سوهاج



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجرح طعنى بأحد الشوارع بمنطقة دارالسلام بسوهاج.



و بالفحص تبين حدوث الواقعة، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة "سكين".

وبسؤال شقيقة المجنى عليه إتهمت زوجها (عامل) بالتعدي على شقيقها بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات المصاهرة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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