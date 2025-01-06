الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

تأييد السجن المؤبد لبائعة متجولة بتهمة قتل شخص وسرقته في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بتأييد معاقبة بائعة متجولة متهمة بقتل شخص وسرقته بدائرة قسم شرطة المرج بالسجن المؤبد.


كانت  محكمة جنايات القاهرة أول درجة قضت بمعاقبة ل. م بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامها بقتل المجني عليه ع.ع خنقا بقصد سرقته في منطقة المرج.

وجاء في أمر الإحالة، أن  النيابة العامة تتهم ل م، 30 سنة، بائعة متجولة، بأنها قتلت المجني عليه عمدا دون سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن اختمرت في ذهنها فكرة سرقته عقب رؤيتها لأمواله، فاستدرجته بحيلة ممارسة الرذيلة معها، وقامت بعصر عنقه باستخدام قطعة قماش إيشارب ترتديه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمة ارتكبت تلك الجناية بغرض تسهيل ارتكاب جنحة أخرى، إذ إنه في ذات الزمان والمكان، استولت على المنقولات الموصوفة في الأوراق والمملوكة للمجني عليه، وهي مبلغ مالي وهاتف محمول، حيث استغلت سقوط المجني عليه جثة هامدة، وقامت بسرقته على النحو المبين بالتحقيقات

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