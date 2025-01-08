الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

اعترافات صادمة للمتهمين بقتل زوجة شقيق أحدهم بالسلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أدلي عاطل واثنين آخرين بتهمة قتل زوجة شقيق الأول بقصد سرقتها في منطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام  نيابة السلام .


وقال المتهمان إنهما ارتكبا الجريمة بالتحريض من شقيق زوج المجني عليها، على أن يتقاسما ما يقوما بسرقته عليهم.


وأضاف المتهمان ان شقيق زوج المجني عليها قال لهم بان زوجة اخيه تمتلك كمية كبيرة من الذهب تتجاوز الاثنين كيلو، قائلا لهم " كل فلوسها بتتشري بيها ذهب ".


وتابع المتهمان أنهما عندما دخلا الشقة وبدآ في البحث عن الذهب شاهدتهم المجني عليها فاضطروا إلى قتلها حتى لا تشي بهم أو تبلغ عنهم قوات الامن.

تلقت مباحث  قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثورعلى جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالتحري تبين العثور على جثة سيدة بها آثار خنق ويوجد بالشقة بعثرة في جميع محتوياتها.
وكشفت التحريات أن شقيق زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بقصد سرقتها بعد طلبه منها إقراضه بعض الأموال ورفضها.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت  النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام منطقة السلام قسم شرطة السلام أول

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