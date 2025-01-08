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محافظات

الإعدام شنقا لعاطل بتهمة قتل زوجته لسرقة مجوهراتها بالقليوبية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالإعدام شنقا لعاطل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه؛ لاتهامه بقتل زوجته وذلك لسرقة مصوغاتها الذهبية، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

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جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقا لعاطل قتل زوجته
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة 
أحالت النيابة العامة المتهم: "محمد ن ر ي" ٢٥ سنة - عاطل - العنوان الحي ١٠ ثاني العاشر من رمضان الشرقية، في القضية رقم ۱۱۷۰ لسنة ۲۰۲٤ جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٦ / ٧ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل المجني عليها / إيمان فتحي شحاتة السيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها إثر خلافات بينهما وتوجه إلى مسكنها حتي حانت له الفرصة وأطبق يديه على عنقها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها أعراض اسفكسيا الخنق الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها في الحال.

وأشار أمر الإحالة أنه قد ارتبطت جناية القتل العمد بجنحة السرقة وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب الجنحة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:-

سرق المصوغات الذهبية المبينة قيمته بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها / إيمان فتحي شحاتة السيد، وكان ذلك ليلا من داخل مكان مسكنها.

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