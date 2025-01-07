التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي الجديد قبل بوابة حلوان، بدائرة قسم شرطة الصف،وتسبب في وفاة شخص وإصابة 4 أشخاص، وتم سحب السيارة عبر ونش المرور، وتبين من خلال التحريات المبدئية أن السرعة الزائدة هي السبب وجاري استكمال الفحص والمعاينة من قبل رجال المباحث الجنائية.

وتمكنت إدارة مرور الجيزة بقيادة اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة من تسيير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الجديد بدائرة مركز شرطة الصف، بعدما تسبب حادث تصادم نتج عنه زحام مروري ووقوع مصابين، تم نقلهم للمستشفى العام.

وحصلت فيتو على أسماء المتوفي ويدعى "كامل ح ك" مقيم بعرب القميعي بالصف، والمصابين هم “أحمد ع ر”، و"محمد ع ر"، و"إبراهيم ح ك"، و"محمد إ"، وجميعهم تم نقلهم لمستشفى الصف المركزي في حالة خطرة. وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي الجديد قبل بوابة حلوان، بدائرة قسم شرطة الصف، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل يستقلها 5 أشخاص مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين.

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