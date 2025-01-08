إعادة حركة المرور لطبيعتها بالطريق الزراعي بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة بعمود كهربائي

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، تصادم سيارة نقل بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق دون إصابات، وذلك بعد كوبري طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغًا يفيد حادث تصادم سيارة جامبو بعامود كهرباء بالجزيرة الوسطي من الطريق دون إصابات، ذلك بعد كوبري طوخ وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

رفع آثار حادث تصادم سيارة جامبو بالطريق الزراعي

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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