اشتعال النار في سيارة على طريق طنطا الزراعي (فيديو)

نشب حريق هائل في سيارة على طريق طنطا الزراعي، اليوم الأربعاء، أمام مدرسة الزراعة بـ محافظة الغربية، ما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل جزئي في المنطقة.

تلقت قوات الدفاع المدني بـ محافظة الغربية بلاغًا بوجود حريق في سيارة بطريق طنطا الزراعي وعلى الفور توجهت فرق الإطفاء إلى الموقع للسيطرة على النيران.

وتمكنت فرق الدفاع المدني بـ الغربية من إخماد الحريق بشكل سريع دون وقوع إصابات بشرية وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالحادث احترازيًا، حيث تم تحويل حركة المرور إلى طرق بديلة لتسهيل وصول فرق الإطفاء والشرطة.

وأكد شهود عيان أن السيارة كانت قد توقفت فجأة على جانب الطريق أمام المدرسة الزراعية قبل أن تندلع فيها النيران.

تم تحرير محضر حيال تلك الواقعة ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق وتقدير الأضرار.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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