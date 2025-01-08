إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا

دوت أصوات إطلاق الرصاص، مساء اليوم الأربعاء، قرب مقر الرئاسية التشادية في وسط العاصمة نجامينا، وفق تقارير إعلامية.

دوي إطلاق رصاص قرب القصر الرئاسي في تشاد

وتأتي التطورات المحتملة في وقت يترقب فيه التشاديون إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 15 يناير الجاري، وهو استحقاق يمثل اختبارا للديمقراطية في منطقة أفريقية متقلبة.

أما خارجيا، فتلقي الانقلابات العسكرية التي عرفتها دول المنطقة بظلالها على تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ويتجاوز عدد سكانها 19 مليون نسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.