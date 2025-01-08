الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا

رئيس تشاد، فيتو
رئيس تشاد، فيتو

دوت أصوات إطلاق الرصاص، مساء اليوم الأربعاء، قرب مقر الرئاسية التشادية في وسط العاصمة نجامينا، وفق تقارير إعلامية.

دوي إطلاق رصاص قرب القصر الرئاسي في تشاد

 

وتأتي التطورات المحتملة في وقت يترقب فيه التشاديون إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في 15 يناير الجاري، وهو استحقاق يمثل اختبارا للديمقراطية في منطقة أفريقية متقلبة.

أما خارجيا، فتلقي الانقلابات العسكرية التي عرفتها دول المنطقة بظلالها على تشاد، الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ويتجاوز عدد سكانها 19 مليون نسمة.

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إطلاق نار إطلاق رصاص التشاد العاصمة نجامينا دوي اطلاق نار

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