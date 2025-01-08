أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتل شخص بأحد شوارع سوهاج.. مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية.. وتأييد حكم إعدام المتهمة بقتل طفلة المنصورة

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

قررت محكمة جنح الجيزة تخفيف حكم حبس المخرج عمر زهران، إلى سنة، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف إلى جلسة المقبل لطلبات الدفاع.

أيدت الدائرة الأولي مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار أنور رضوان، اليوم، حكم الإعدام للمتهمة بقتل طفلة خفير ببلقاس لسرقة قرطها الذهبي.

الإعدام شنقا لعامل والمشدد لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، الإعدام شنقا لعامل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهم بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

أصيب 8 أشخاص ولقي شخص مصرعه جراء اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية وتوك توك، بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

الفرصة الأخيرة أمام المخرج عمر زهران للنجاة من الحبس سنة

أكد المحامى إسلام علي سلامة، أن المخرج عمر زهران أمامه فرصة قانونية أخيرة للطعن على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الجيزة التي قضت بتخفيف عقوبته من السجن لمدة عامين مع الشغل إلى السجن لمدة عام واحد، في القضية التي اتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف إلى جلسة المقبل لطلبات الدفاع.

تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني

أجلت الدائرة الأولى مستأنف المنصورة محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء، بعد رد محامي المتهم هيئة المحكمة.

مرتضى منصور عن الاحتفال المثير لـ إمام عاشور: اللي عمله هيولَّع الدنيا (فيديو)

في أول تعليق له على احتفال لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال مباراة فريقه أمام سموحة ضمن منافسات الدوري الممتاز، قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إن "ما فعله إمام عاشور سيشعل الأمور ويثير التعصب بين جماهير الفريقين.. اللي عمله هيولع الدنيا".

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قتل شخص بأحد شوارع سوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصاب بجرح طعني بأحد الشوارع بسوهاج، وتبين بأن مرتكب الواقعة عامل قتل شقيق زوجته بسبب خلافات المصاهرة.





أول تعليق من مرتضى منصور على شائعات شراء نجله سيارة بـ23 مليون جنيه

علق مرتضى منصور محامي المخرج عمر زهران، على الشائعات التي تداولها البعض بشأن امتلاك نجله أحمد سيارة قيمتها 23 مليون جنيه، وذلك عقب انتهاء جلسة استئناف المخرج عمر زهران على حكم حبسه لمدة عامين، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة شاليمار شربتلي.

26 يناير أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة التسريب الصوتي لحكم دولي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات للمحاكمة وحددت 26 يناير الجاري لنظر أولى جلسات المحاكمة.

أمن الجيزة يكشف تفاصيل اختطاف محام على يد موكله لتسببه في خسارة قضية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تفاصيل اختطاف محام على يد موكله لتسببه فى خسارة قضية.

القبض على "دجال كرموز" بتهمة تصوير السيدات وابتزازهن

ألقت مباحث الآداب، القبض على دجال كرموز للنصب والاحتيال على السيدات بزعم قدرته على العلاج الروحانى وتصويرهن لابتزازهن.

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