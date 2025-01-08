الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين في البحيرة والدقهلية

سقوط تشكيلات عصابية
سقوط تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (البحيرة – الدقهلية - الفيوم) من ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين.
 

وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 أشخاص “لـ4 منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذين من دائرة قسم شرطة النوبارية والمدن المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض).

 

سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين  فى البحيرة والدقهلية 
سقوط 4 تشكيلات عصابية لسرقة الدراجات النارية والمواطنين  فى البحيرة والدقهلية 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها).
 

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وفي مديرية أمن الدقهلية؛ ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة (دراجة نارية - هاتف محمول – مبلغ مالي) من أحد الأشخاص والتعدي عليه بالضرب وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" - الهاتف المحمول  المستولى عليه).

 

سقوط 4 تشكيلات عصابية  فى البحيرة والدقهلية 

 وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الشرقية).

وفى مديرية أمن الفيوم؛ ضبط (سيدة، عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الفيوم لقيامهم باستدراج (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) إلى إحدى المناطق الجبلية والتعدى عليه وتهديده بالسلاح وسرقة سيارته.

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض "المستخدمين فى الواقعة").

 كما  ضبط تشكيل عصابي مكون من (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة (الدراجات النارية، الهواتف المحمولة) بأسلوب (قطع الضفيرة، المغافلة، الخطف) متخذين من نطاق محافظة الفيوم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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تشكيلات عصابية سرقة الدراجات النارية قطاع الأمن العام قطاع الأمن ضبط تشكيل عصابي سرقات الدراجات النارية

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