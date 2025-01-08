الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم بالمنوفية

حادث تصادم توك توك
حادث تصادم توك توك بملاكى بدراجة ناري

أصيب 8 أشخاص ولقي شخص مصرعه جراء اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية وتوك توك، بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

إصابة 8 أشخاص ووفاة حالة فى حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير امن المنوفية اختطارا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق كفر طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم في محافظهطة المنوفية حيث اصطدم حيث اصطدم توك توك بسيارة ملاكي بدراجة نارية واسفر الحادث عن وقوع 8 اصابات وفاة حالة واحدة حتى الان. 

 

وتم الدفع بـ 6 سيارات من من مرفق الاسعاف لنقل المصابين للمستشفى الجامعي بشبين الكوم لتلقي الاسعافات الاوليه كما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

كما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شبين الكوم برئاسة الرائد محمد مغربي لمعاينه الحادث وتسيير الطريق.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز شبين الكوم قرية كفر طتبدى شبين الكوم اخبار حوادث المنوفية

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