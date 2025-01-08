تأجيل محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني

أجلت الدائرة الأولى مستأنف المنصورة محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء، بعد رد محامي المتهم هيئة المحكمة.

وكانت محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية، قد أجلت محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء لجلسة اليوم 8 يناير 2025 للمرافعة.

هيئة المحكمة تستمع لأقوال المتهم بقتل طالب الستاموني

وخلال الجلسة استمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم الذي ظهر مرتديا البدلة الحمراء وخرج من قفص الاتهام إلى قاعة المحكمة وطلب من الهيئة السماع له 5 دقائق سرد خلالها اللحظات الأخيرة بينه وبين المجني عليه وتفاصيل التحقيقات.

وكان قد صدر الحكم أول درجة من محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مجدي القاسم، وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد، ومحيي الدين محمد الكناني، ووليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال، وذلك في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 153 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة والتي قررت بإعدام المتهم.

تعزيزات أمنية بمحيط مجمع محاكم المنصورة

وكان قد شهد محيط مجمع محاكم المنصورة اليوم تعزيزات أمنية مشددة وفرض كردون حديدي لتأمين المجمع تزامنا مع نظر استئناف محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طالب الستاموني إيهاب أشرف.

مدرس فيزياء ينهي حياة طالب الستاموني ويقطعها 3 أجزاء

حيث أنهى مدرس الفيزياء حياة الطالب إيهاب، وأقدم على تقطيع جثته إلى 3 أجزاء ثم ألقى كل جزء منها بمكان مختلف بعد أن وضعها داخل جوال "شكارة" وأكياس بلاستيكية.

العثور على أجزاء من جسد طالب الستاموني

حيث عثرت الأجهزة الأمنية، على رأس جثمان طالب الدقهلية المقتول على يد مدرس الفيزياء، وقطع أخرى من أحشائه داخل كيس بلاستيكي، وذلك بعد ساعات من كشف لغز الجريمة، واكتشاف الجزء العلوي من الجسد.

النيابة العامة تكشف لغز العثور على جسد طالب الدقهلية المشطور

وكشفت النيابة العامة لغز العثور على طالب الدقهلية المشطور نصفين، حيث كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من مركز شرطة الستاموني بتاريخ 14/2/2024 الساعة السادسة مساءً، حيث تم العثور على نصف سفلي لجسم آدمي غير معلوم، وتم نقله بمعرفة الأهالي إلى مستشفى بلقاس العام.

النيابة تعاين مسرح العثور على جزء من جسد طالب الستانوني

وانتقلت النيابة لمعاينة مسرح الواقعة، والذي تبين أنه أرض زراعية مغمورة بالمياه، وناظرت النصف السفلي للجثمان.

أقوال والد المجني عليه أمام النيابة العامة

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليه، والذي قرر بأن الجثمان لنجله، وأضاف بأن نجله كان قد توجه لتلقي درس في مادة علمية على يد أحد الأشخاص، وبالاتصال على هاتفه المحمول أكثر من مرة لم يتجاوب، وفي المرة الأخيرة جاوبه مجهول وأخبره بخطف نجله وطلب مبلغ فدية 100 ألف جنيه.

التحريات المتهم طالب جامعي والمجني عليه كان يتلقى لديه دروسا

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، فتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة، وباستجوابه أقر تفصيلًا بارتكاب الواقعة بغية طلب فدية من أهلية الطفل؛ لمروره بضائقة مالية.

وقال والد الضحية في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بطمن كل حبايبي اللي كانوا معي دائما لحظة بلحظة سواء بالاتصال أو التواجد أو عبر التواصل الاجتماعي لكي يطمئنوا على إيهاب أشرف رحمة الله عليه فلذة كبدي الحمد لله دفن الجزء الأول من الجثمان، وإن شاء الله ربنا يظهر الحقيقة على يد الشرطة البواسل والحصول على الجزء الآخر من الجثمان والقبض على المجرم.

ووجه والد الضحية الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية، وبكرر شكري واحترامي وتقديري للجميع رجال الشرطة والمباحث والبحث الجنائي والأمن العام كل واحد باسمه وصفته ولقبه وأناشد الجميع بضبط النفس لأننا في دولة القانون ونثق في القضاء العادل لرجوع حق ابننا إيهاب أشرف ليس لنا في الأمر شيء كله في يد القضاء العادل ونحن نثق فيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد نجحت في التوصل إلى مرتكب واقعة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز، 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم قرية 7 ثابت مركز الستاموني، وعثر على الجزء السفلي من جثمانه مشطورا وملقى بجانب أحد المصارف المائية منذ 9 أيام.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد.ع.ع.ا" 26 عاما، مدرس فيزياء ومقيم بقرية 22 الأمل مركز الستاموني، وعثرت الأجهزة الأمنية على قطعة خيش كبيرة الحجم من ذات أوصاف قطعة الخيش التي وجد بها النصف السفلي لجثمان المجني عليه ملفوفا بها وغير منتظمة الحواف من آثار قطع.

وبمضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القعة المعثور عليها، بمواجهة المتهم أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمانه إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي -جزع- رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدينا بمبلغ مالي لا يستطيع سداده ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر في التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.

وأقر المتهم أنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه في غرفة الدروس الخصوصية، وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.

وأكد المتهم في تحقيقات الشرطة أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه، حيث تفاجئ بالتواجد الأمني الكثيف والواسع منذ ارتكاب الواقعة.

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