الأربعاء 08 يناير 2025
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حوادث

القبض على "دجال كرموز" بتهمة تصوير السيدات وابتزازهن

دجال
دجال

ألقت مباحث الآداب، القبض على دجال كرموز للنصب والاحتيال على السيدات بزعم  قدرته على العلاج الروحانى  وتصويرهن لابتزازهن. 

 دجال كرموز يصور فيديوهات الضحايا لابتزازهن 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بالنصب والإحتيال على المواطنين وتصوير فيديوهات وصور خاصة بضحاياه لابتزازهن للتحصل منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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