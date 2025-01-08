الإعدام شنقا لعامل والمشدد لشقيقه لاتهامهما بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، الإعدام شنقا لعامل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهم بقتل شخص وشروعهما في قتل آخر بسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

الإعدام شنقا لعامل والمشدد لشقيقه بتهمة قتل شخص وشروعهما في قتل آخر بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزى، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة



أحالت النيابة العامة المتهمين:- "مؤمن أ ع ع " ٢٠ سنة - المهنة: عامل - العنوان: شارع محمد صبيح - قسم الخصوص، و"سيف أع ع " ٢١ سنه المهنه: عامل - العنوان: شارع مياه النار - شارع البنزينه - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٥٦٥٠ / ٢٠٢٢ جنح الخصوص، والمقيدة برقم ٣٨٦٨ لسنة ٢٠٢٢ كلى جنوب بنها، لأنهما في ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۲ بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية قتلا المجني عليه / محمود حامد عبد القوي عبد الباسط عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية أعدا لذلك سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" و ما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا قتله إلا أنه حاد عن الهدف وأصاب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في قتل عاطل لشخص بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة أنهم شرعا في قتل المجني عليه / أشرف محمد على السيد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله بأن أعدا لذلك سلاحا ناريًا فرد خرطوش وما أن ظفرا به حتى قام الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما بفعل لا دخل لإرادتهما به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص.

وأوضح أمر الإحالة أنه حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصًا لهما في حيازته أو إحرازه.

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