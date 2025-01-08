أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يستقر في ختام التعاملات.. ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق.. البورصة تخسر 10 مليارات جنيه.. وارتفاع التبادل التجاري بين مصر وقبرص

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

انطلقت فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي الذي تعقد فعالياته حاليًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد عقد جلسات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الدول المشاركة.

وخلال كلمته؛ رحب أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بالضيوف المشاركين في فعاليات المنتدى، قائلًا: «بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME"، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، يسعدني أن أرحب بالوزراء من مصر وقبرص واليونان الذين يكرموننا اليوم، وشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، وبطبيعة الحال، 300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات».

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي إس إتش مصر للأجهزة المنزلية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء تطورات مشروع الشركة لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان.

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص إلى 217 مليون دولار خلال الـ 11 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 108 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو.

وأوضح المنوفي أن أسعار الأيس كريم كيمو ارتفعت بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات.

حددت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري رسوما نظير الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي.

ونستعرض خلال السطور التالية رسوم الخدمة الخاصة بالاستعلام عن الرصيد في البنوك الحكومية وغيرها.

قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتعزيز أمنها القومي.

ننشر سعر الذهب في عمان بالجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني

تحفيزًا للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي،

وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي نحو 10 مليارات جنيه عند مستوى 2.193 تريليون جنيه.

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302 جنيه “بيع”، 4274 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيهًا “بيع”، 3740 جنيها “شراء”.

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