الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

هل يمكن تحديث بيانات عملاء البنك الزراعي من خارج مصر؟

البنك الزراعي المصري،
البنك الزراعي المصري، فيتو

وجه البنك الزراعي المصري رسالة إلى عملائه بضرورة سرعة تحديث بياناتهم ضمانا لتقديم أفضل الخدمات. 

وفي إجابة عن تساؤل حول إمكانية تحديث البيانات لعملاء البنك الزراعي المتواجدين خارج البلاد، أوضح مسئولو البنك أن تحديث البيانات متاح من خلال الفروع فقط حفاظا على سرية البيانات والمعلومات.


التفاصيل الكاملة لتمويل الأنشطة الصناعية في البنك الزراعي

ومن جانب آخر، حدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة: تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية 

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي، فهي كما يلي:

أخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

  • شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني.
  • تراخيص مزاولة النشاط.
  • أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني.
  • بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

كشف البنك الزراعي عن تمويل أصحاب المعاشات سواء المبكر أو المحالين للتقاعد في السن القانونية والمحول معاشهم على البنك من إدارة صناديق معاشات التأمين الاجتماعي بالقطاع العام والخاص وأصحاب معاشات القوات المسلحة والشرطة المحول من الإدارة العامة للتأمين والمعاشات.

وقال البنك الزراعي إنه لا يجوز تمويل أصحاب المعاشات المحولة عن طريق النقابات أو الصناديق الخاصة.

 

وأضاف البنك الزراعي أنه يمكن تمويل الأرملة والابنة فقط بالشروط (أن لا يقل سن الأرملة أو الابنة عن 50 سنة وقت التمويل – إحضار ضامن وأن يكون الضامن يعمل ولا يزيد سنه على 60 عاما مع نهاية القرض).

وتابع أن شروط قرض المعاشات هي إلزامية تحويل المعاش على البنك طوال فترة مدة القرض.
وأن لا يقل المعاش عن 900 جم.
ومدة التمويل بحد أقصى 10 سنوات بشرط أن لا يتجاوز سن العميل مع نهاية القرض 65 عاما.
قيمة القرض بحد أدنى 5000 جنيه مصري وبحد أقصى 500,000 جنيه مصري.
 

 

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