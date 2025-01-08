الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 2025/1/8

أسعار الذهب فى عمان
أسعار الذهب فى عمان

ننشر سعر الذهب في عمان بالجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.


وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بـ32 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 30 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  28 ريالا عمانيا.
 

سعر الذهب في عمان


وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 24 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب

 

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في عمان البورصات العالمية الذهب عيار 21 الحروب التجارية الذهب عيار 22 الذهب في عمان
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: توجيه رئاسي لإقرار حزمة اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مدبولي: تعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وتطوير الثانوية العامة بنظام البكالوريا

جنح مستأنف الجيزة تقرر تخفيف حكم حبس عمر زهران سنة في قضية سرقة المجوهرات

التعليم تكشف قصة تحصيل رسوم الـ500 جنيه في نظام البكالوريا الجديد (فيديو)

مدبولي: طرح 10 شركات منها 4 تابعة للقوات المسلحة في 2025

أول تعليق من رئيس الوزراء على نظام البكالوريا الجديد

"بديل الثانوية العامة".. تفاصيل نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديد.. يطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام المقبل.. وتقسيم المواد على عامين

بديل الثانوية العامة، كل ما تريد معرفته عن نظام شهادة البكالوريا المصرية

منوعات

المزيد

مشهد مرعب، حرائق لوس أنجلوس تحاصر رجلين وكلبهما (فيديو)

أنجلينا جولي تكشف عن مشاعرها خلال فترة الطلاق من برادبيت

ارتفاع مقلق في عدد وفيات الحصبة بالمغرب

فوز آبي ستوكارد بلقب ملكة جمال أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 8/1/2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 8-1-2025

أسعار الشوفان بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 8-1- 2025

أسعار الذهب في الأسواق السعودية اليوم الأربعاء 8-1-2025

المزيد

انفوجراف

حقيقة شراء إيلون ماسك لنادي ليفربول ومصير صادم لمحمد صلاح (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة المؤمنون وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بانتهاء فترة التوتر

متى ينهار سد يأجوج ومأجوج؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية