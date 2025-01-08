انطلاق فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي بالاتحاد العام للغرف التجارية

انطلقت فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي الذي تعقد فعالياته حاليًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بعد عقد جلسات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم من الدول المشاركة.

وخلال كلمته؛ رحب أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بالضيوف المشاركين في فعاليات المنتدى، قائلًا: «بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية، وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "ASCAME"، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، يسعدني أن أرحب بالوزراء من مصر وقبرص واليونان الذين يكرموننا اليوم، وشركائي على المدى الطويل، ورؤساء الاتحادات والغرف، وبطبيعة الحال، 300 شركة من بلداننا الثلاثة، للمرة الثانية، بعد حدثنا السابق في الإسكندرية قبل بضع سنوات».

أحمد الوكيل خلال فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي، فيتو

وأضاف: اليوم، نحن لا نعزز تعاوننا الثنائي فحسب، بل التعاون الثلاثي، بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها، اليوم أنا فخور بأن أقول إن مصر هي مرة أخرى أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة، اليوم، الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما.

مصر تعمل على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب

وتابع «الوكيل»: ينص دستورنا الجديد على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدما، علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.

وألمح إلى أن الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.

أحمد الوكيل خلال فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي، فيتو

وأستطرد قائلًا: أن يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة، ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة، يقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس.

وأوضح أن مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.

أحمد الوكيل خلال فعاليات المنتدى المصري اليوناني القبرصي، فيتو

وشدد «الوكيل» على ضرورة التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، قائلًا: يمكنك توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

وتابع: يمكننا معا تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم، جميعها مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.

وقدم أحمد الوكيل الدعوة لرجال الأعمال في اليونان وقبرص للاستثمار في مصر، قائلًا: «ندعوكم للقيام بأعمال تجارية مع ومن خلال مصر، أرض الفرص».

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