الإثنين 06 يناير 2025
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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك لـ57 مليار دولار

البنك المركزي
البنك المركزي

أوضح البنك المركزي ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر 2% لتقترب 57 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2024.

وكشفت آخر بيانات صادرة من البنك المركزي المصري أن الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك القطاع المصرفي المصري شهدت زيادة قيمتها 53.917 مليار جنيه بعدما بلغت حوالي 2.83 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت من 2.776 تريليون جنيه في أكتوبر 2024.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية تحت الطلب بالبنوك في مصر ما يعادل 673.571 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، والودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يبلغ 2.156 تريليون جنيه.

 

أجازة عيد الميلاد المجيد


 أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.


استئناف العمل في البنوك يوم الأربعاء المقبل

وأشار  البنك المركزي إلى أنه يُستأنف العمل صباح يوم الأربعاء الموافق 8 يناير 2025.

تثبيت أسعار الفائدة

 وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماع 26 ديسمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب حيث قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة

 كما قررت خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم. 

انستا باي 

وعلى صعيد آخر؛ بدأ البنك المركزي اعتبارا من الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

 

 رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي

وأوضح البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد

وأضاف البنك في بيان له أنه تأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. 

المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

 جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

 

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