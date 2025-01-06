رئيس وزراء الاحتلال: إيران هي التهديد الأكبر لـ تل أبيب

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب عرفت لسنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لها سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها.

وتابع نتنياهو: "حرصنا على ضرب محور إيران بشكل قوي للغاية، ولكن هذا المحور لا يزال قائما وهناك قوى إضافية تدخل للساحة".

مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن

وأکد متحدث الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني أن بلاده مستعدة منذ فترة طویلة للمعارك الكبرى والمعقدة، وأن "سماء الأراضي المحتلة مفتوحة أمامها".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال نائيني في مؤتمر صحفي الیوم: "لاتزال الجمهوریة الإسلامية الإيرانية تواجه تهدیدات وفتن هجینة" لافتا إلى أن الشعب الإيراني کان رائدا في مكافحة التهدیدات وإحباط مختلف الفتن اعتمادا علی الهویة الدینیة والوطنیة".

وأضاف: "مواجهة التهدیدات والحرب المعلوماتیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والحرب المفروضة التي استمرت 8 سنوات وأنواع الفتن الخطیرة هي الدروس التي تم تلقینها للعدو حتی الآن".

عملیة الوعد الصادق 3 تشكل جزءا صغیرا من قوة لا نهایة لها

وأردف: "عملیة "الوعد الصادق 3" تشكل جزءا صغیرا من قوة لا نهایة لها والعدو یعرف أن سماء الأراضي المحتلة مفتوحة بالنسبة لنا، ولا مانع أمامنا، ويمكننا أن نرد بشكل مضاعف وبأکثر دقة وسرعة ودمارا". وذلك وفق تعبيره.

وزعم الجنرال نائيني: "خلال الأسابیع القلیلة الماضیة وإثر التطورات الجدیدة في المنطقة شهدنا تحمسا زائفا وسوء فهم لدى العدو، وهو حاول من خلال الحرب الإدراکیة وصف التطورات الحالية بأنها إضعاف لـ إيران ونحن نعرف ما هو الواقع".

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