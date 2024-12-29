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رغد صدام حسين تكشف سر الأدوية المهدئة قبل ساعات من إعدام والدها ومناشدة بابا الفاتيكان

صدام حسين، فيتو
صدام حسين، فيتو

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن الساعات الأخيرة لوالدها قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه، وذلك من خلال مقتطفات من مذكراته اليومية، التي كتبها والدها، نشرت جزءا منها.  

شعور صدام حسين عندما تلقى خبر إعدامه


وأكدت مذكرات الرئيس الراحل صدام حسين قبل إعدامه أنه تلقى الخبر بثبات، ورفض عرض مناشدة بابا الفاتيكان بشأن العفو عنه، ورفض عرض الطبيب بأن يعطية أدوية مهدئة بعد التصديق على حكم إعدامه، قائًلا: "الجبل لا يحتاج إلى كل هذه الأمور".

لحظة النطق بإعدام صدام حسين، فيتو
لحظة النطق بإعدام صدام حسين، فيتو


ونشرت رغد صدام حسين مقتطفات من المذكرات اليومية التي كتبها والدها الرئيس الراحل صدام حسين أثناء وجوده في المعتقل بعد إصدار قرار الإعدام.

وقال صدام حسين في مذكراته التي نشرت رغد متقطفات منها: "تم إصدار حكم الإعدام في جلسة عقدت يوم 5-11-2006 وقد اعتقدت أنني تهيأت بما يكفي لاستقباله، لكنني لم أكن كذلك، وقد أعترض كثيرون على الحكم، بما في ذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية".

وتابع صدام حسين في مذكراته: "في الساعة السابعة من مساء يوم 26-12-2006 عقد مؤتمر صحفي أعلنوا فيه أنه قد تم التصديق على قرار الإعدام وسيتم التنفيذ في غضون 30 يوما".

مناشدة بابا الفاتيكان وشعور صدام حسين قبل الإعدام

 وقال: "وصلتني رسالة من الدكتور شلتوت من مصر، واقترح فيها أن يقوم بمناشدة بابا الفاتيكان، ولكن أنا رفضت المقترح بشدة، وقلت الحمد لله مهما يكن الثمن، فأعداؤنا انفضحوا ونسال الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة في الدنيا والآخرة".

صدام حسين يرفض مناشدة بابا الفاتيكان، فيتو
صدام حسين يرفض مناشدة بابا الفاتيكان، فيتو


وعن شعوره قال صدام حسين في مذكراته قبل الإعدام: "إني مرتاح، لأنني سأواجه ربي بقلب صلب ونظافة يد، وهو ما أوصى به جذري الأصيل بالحق والعدل في مواجهة الباطل، صدام حسين هل يمكن أن يساوم على رقبته الآن؟ هذا ليس صدام الذي تعرفونه، ماذا أقول لربي ؟ ماذا أقول للمناضلين؟". وأضاف “قولوا لهم من قبلكم إن صدام حسين لا يناشد إلا ربه ولا يناشد أحد سواه، أخزى الله الإعداء ونصر المؤمنين”.

سر الأدوية المهدئة وشعور قادة العراق في المعتقل

وقال صدام حسين في مذكراته: "حضر طبيب ومترجم بعد تصديق الحكم وسألني هل أحتاج أدوية مهدئة؟ فقلت له من خلال المترجم؛ الجبل لا يحتاج إلى كل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى أعطانا من الإيمان ما يجعلنا في غنى عنها".

وقال: "تذكروا دائما وباستمرار إيمانكم، كلما تكتئب نفسكم استمروا على الصبر والتضحية والجود والجهاد. الجود بالنفس من أجل المبادئ الشريفة والحق والإنصاف، وتذكروا أن العدل هو الإنصاف وليس القانون".
وأضاف: "العراق تجربة بحر زاخرة، لا يمكن وصفها بسطور، الحمد لله شعبنا أصيل، حزبنا أصيل في مبادئه وقيمه وعزته وإصراره على الحق والإنصاف".


وكشف صدام حسين في مذكراته عن شعور قادة العراق في المعتقل، فقال: "كل القادة في المعتقل كانوا أصلاء ثابتين في مواقفهم، وإذا اهتزّت الأمور لدى البعض، فهي حالة طبيعة، فلا يمكن أن يكون الجميع على مستوى واحد من الثبات والقوة والعزم. التجربة مريرة حتما، وهناك سقوط لكن لم يكن بالقدر الذي يؤذي كثيرًا".
وأضاف: "الحمد لله ناصر المؤمنين، أسأل الله أن ينصر شعبنا ويعز جيشنا بجنود لا يراها العدو، سلموا لي على كل الناس الخيرين".

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