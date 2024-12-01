مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

علق الإعلامي توفيق عكاشة على الأحداث المتسارعة في سوريا حاليًّا، مؤكدًا أن هذه الأحداث تذكره بما حدث في العراق، خاصة في نهاية عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

مصير بشار الأسد الغامض

وتساءل توفيق عكاشة عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد الغامض، في ظل الأحداث المتلاحقة التي تحدث في سوريا، قائلًا: "هل يكون مصير بشار الأسد نفس مصير الرئيس العراقي صدام حسين أو سيهرب إلى روسيا".

وقال توفيق عكاشة في تعليقه على الأحداث في سوريا: "ما يحدث فى سوريا يذكرني بما حدث فى العراق فى نهاية عهد صدام حسين".

وتساءل توفيق عكاشة عن مصير بشار الأسد والجبهات المتصارعة في سوريا، فقال: "والسؤال هنا هل سوف يكون مصير بشار الاسد نفس مصير صدام أم سوف يهرب الى روسيا بلاد (روش) هذا ما سوف نشهده خلال الأيام القادمة، مصير أمير الشام ثم تصفية الجبهتين لبعضهما قبل المعركة القادمة قبل دخول العراق".

استمرار الاشتباكات في حلب

جدير بالذكر أن العالم تتجه أنظاره حاليًّا إلي سوريا، مع استمرار الاشتباكات في حلب، بين قوات الجيش السوري ومجموعة من الفصائل السورية بقيادة هيئة تحرير الشام، بحسب وصفهم، حيث تقدمت ما يطلق عليها الفصائل السورية باتجاه حلب، في الوقت الذي أكد الجيش السوري أن "القوات تمكنت من منع المسلحين في ريف حماة الشمالي من تحقيق أي خرق"

إعادة انتشار الجيش السوري، فيتو

كما أشار الجيش السوري إلى أنه "يستعد لهجوم معاكس"، كما أكد مصدر بالجيش السوري، في تصريحات لوسائل إعلام سورية رسمية، إن "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للمسلحين ومنعتهم من تحقيق أي خرق".

كما قال المصدر العسكري في تصريحاته لوسائل الإعلام السورية إن "القوات السورية تمكنت من تأمين عدد من المناطق بعد طرد، ما وصفهم بـ "المسلحين" منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار"

في حين سيطرت ما تُعرف ب "الفصائل السورية المسلحة"، بقيادة هيئة تحرير الشام، على مناطق واسعة في محافظتي إدلب وحلب، وتزامن ذلك مع انسحاب القوات السورية، حيث تم إعادة رسم خريطة الصراع في شمال سوريا.

بشار الأسد في زيارة لموسكو

ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى موسكو، الخميس الماضي، في زيارة لم يتم الإعلام عنها مسبقًا، وذلك لبحث عدد من الملفات الاستراتيجية، التي تتعلق بمستقبل سوريا السياسي والعسكري.

الفصائل المسلحة في سوريا، فيتو

وأكدت وسائل إعلام سورية أن زيارة بشار الأسد إلى روسيا تم الإعداد لها منذ أوائل نوفمبر الماضي، حيث يتم تناول قضيتين أساسيتين في الزيارة، وهما إعادة إحياء المحادثات المتوقفة لتطبيع العلاقات مع تركيا، ومراجعة الدور العسكري الإيراني في سوريا بالتنسيق مع روسيا.

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