الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يوجه رسالة إلى كندا عقب استقالة رئيس الوزراء: انضموا إلى أمريكا تأمنوا

ترامب وترودو، فيتو
ترامب وترودو، فيتو

علق الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، على استقالة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو قائلًا: إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة فستستفيد أمنيًّا وتجاريًّا.

 

ترامب يدعو كندا لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51

وكتب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها: "يحب أن تكون كندا الولاية الأمريكية رقم 51. لم يعد بإمكان واشنطن أن تتحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها. كان جاستن ترودو على علم بذلك واستقال".

 

وتابع ترامب: "إذا اندمجت كندا مع أمريكا، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون آمنة تمامًا من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".

 

استقالة ترودو من رئاسة وزراء كندا وحزبه الحاكم

جاء ذلك عقب إعلان ترودو استقالته من منصبه الذي يتولاه منذ 10 أعوام، موضحًا أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحيين في أوتاوا "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".

 

وأتت الخطوة بعدما واجه ترودو في الأسابيع الأخيرة ضغوطًا كثيرة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية وتراجع حزبه إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.

 

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015 قبل أن يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

 

لكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

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