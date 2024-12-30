نشر مذكرات جديدة بخط صدام حسين تطرق فيها إلى مصر

نشرت رغد صدام حسين، نجلة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بيانا اليوم، تحدثت فيه عن مذكرات الرئيس العراقي الراحل، بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 لإعدامه.

رسالة حسام شلتوت إلى صدام حسين

ونشرت رغد صدام حسين على حسابها بمنصة "إكس"، أمس الأحد، مقتطفات من مذكرات والدها في المعتقل، تحدث فيها عن صدور حكم الإعدام من القضاء العراقي بحقه، ورفضه أي وساطة أو مناشدة دولية، ومنها تلقيه رسالة من الدكتور حسام شلتوت من مصر، والتي اقترح فيها أن يقوم بمناشدة بابا الفاتيكان"، مؤكدا ثقته في مواجهة مصيره بقلب صلب وإيمان قوي، كما أشار إلى ثبات رفاقه في المعتقل، وشدد على قيم الصبر والتضحية من أجل المبادئ.

مقتطفات من المذكرات اليومية التي كتبها والدي الرئيس الشهيد #صدام_حسين أثناء وجوده في المعتقل بعد إصدار قرار الإعدام:

🔻 تم إصدار حكم الإعدام في جلسة عقدت يوم 5-11-2006 وقد أعتقدت أنني تهيأت بما يكفي لإستقباله، لكنني لم أكن كذلك، وقد أعترض كثيرون على الحكم، بما في ذلك المنظمات… pic.twitter.com/1SWeu0IJ7p — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 29, 2024

وقالت رغد صدام حسين رسالة إلى والدها الراحل في بيانها الصوتي، الذي نشرته أمس الأحد: "لن أرثيك يا أبي لأنك كتبت تاريخا مشرفا لكل عربي شجاع، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته"، كما حذرت من مخاطر التقسيم الطائفي في العراق، مؤكدة على وعي العراقيين بمواجهة التحديات المقبلة.

رغد تنشر رسالة إلى والدها صدام حسين

وقالت رغد صدام حسين: "لقد تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية، وكبرت المسئولية تجاه كل ذلك، فاليوم منطقتنا العربية تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة، فقد صار للعدو الصهيوني صولات وجولات واستباح الأرض والناس، لذا، فقد يمر العراق بهذه المرحلة أيضًا وقد تكون أصعب من غيرها".

كلمة السيدة رغد #صدام_حسين، في الذكرى السنوية لاستشهاد #الرئيس_العراقي الراحل صدام حسين رحمه الله؛-



🔻 تنوعت الأحداث وتسارعت على الساحة العربية وكبرت المسؤولية تجاه كل ذلك، واليوم منطقتنا تشهد المآسي الكثيرة والأحداث الخطيرة.



🔻العدو الـ.صـ.هـ..يــ..وني نفذ صولات وجولات واستباح… pic.twitter.com/dpSYozdp4F — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 30, 2024

كما أشادت رغد صدام حسين في بيانها اليوم، بوصول الشعب السوري إلى مرحلة جديدة بعد حكم آل الأسد، ودعت الشعب السوري للتعامل بحذر مع المرحلة المقبلة، مشيرة إلى تناقض مواقف الغرب تجاه من يديرون سوريا حاليا.

كما حثت رغد صدام حسين، على الحفاظ على تاريخ سوريا العريق وتجنب الوقوع في أزمات أشد.

رسالة رغد صدام حسين إلى الشعب السوري

وقالت ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين: "اليوم لن ننسى أن نُهنئ الشعب السوري الشقيق بوصوله إلى مرحلة طال انتظارها، وقد سمعنا وشاهدنا قصصا من رعبها في مرحلة حكم عائلة الأسد يندى لها الجبين، إن هذه المرحلة واحدة من أخطر المراحل التاريخية، عليكم التعاطي معها بدقة وحذر، وعلى السوريين ألا يقبلوا بما لا يليق بتاريخ وحضارة سوريا الشام العريق".

وتابعت رغد صدام حسين: "بالأمس فقط، اعتبر الغرب والأمريكيين أن من يحكم سوريا اليوم أو من يدير أمرها "إرهابيا"، وقد عُومل الدواعش، والذي هو منهم أسوأ معاملة، وكل من يعتقدون أنهم بالقرب منهم أو يشبههم ينزلون عليه أقصى التهم، وبين ليلة وضحاها اختلف الأمر كليا، وصار هؤلاء في المقدمة، قد يتغير الإنسان أو توجهاته نحو الأسوأ أو الأفضل- فى اشارة إلى أحمد الشرع-، نأمل ذلك، لكن الحذر في التعاطي مع المرحلة الجديدة مهم، كي لا يصل شعب سوريا إلى مراحل أصعب فى مستقبله.

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