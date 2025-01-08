الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

هاريس تزور سنغافورة والبحرين وألمانيا قبل تنصيب ترامب

كامالا هاريس
كامالا هاريس

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء،  أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور سنغافورة والبحرين وألمانيا في الفترة بين 13 و17 يناير الجاري.

هاريس تزور سنغافورة والبحرين وألمانيا 


وقال البيت الأبيض في البيان  :"إن نائبة الرئيس ستجتمع مع زعماء سنغافورة وستزور قاعدة شانغي البحرية في 15 يناير. ومن المقرر أن تلتقي هاريس مع القادة البحرينيين في المنامة في اليوم التالي. وفي 17 يناير، ستزور القاعدة العسكرية الأمريكية في سبانجداهليم بألمانيا".

تنصيب دونالد ترامب 

وأضاف بيان البيت الأبيض "خلال رحلتها، ستناقش نائبة الرئيس إنجازات إدارة بايدن-هاريس على مدى السنوات الأربع الماضية في كل منطقة، والشراكات الأمريكية مع البلدان المعنية، ومساهمات الجيش الأمريكي في الأمن الإقليمي والعالمي،والأمن والمصالح الأمنية الوطنية الدائمة للولايات المتحدة".

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ومن المقرر أن تتم الرحلة قبل أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيجري في 20 يناير.

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ترامب تنصيب دونالد ترامب كامالا هاريس البحرين سنغافورة

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