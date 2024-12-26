نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط والعالم العربي قدم لنا تنازلات

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات للقناة “14”الإسرائيلية، أن “العالم العربي قدم لنا التنازلات والآن إيران هي التي باتت تريد تدميرنا”.



تغيير وجه الشرق الأوسط

وتابع نتنياهو: “في 9 أكتوبر قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وها نحن اليوم نفعل ذلك، وهناك الكثير مما سنفعله مع الحوثيين”.



إزالة تهديد الحوثيين

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: “ملتزمون بإزالة تهديد الحوثيين كما قطعنا أذرع الأخطبوط واحدة تلو الأخرى”، وفق زعمه.

يذكر أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال اليوم الخميس: "لم ننته من اليمن بل بدأنا معهم للتو وسنضربهم بكل قوة".

وذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، أن الهجوم على اليمن جاء في أعقاب توصية من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي.

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأضاف الموقع العبري في تقريره، أن هرتسي هاليفي أوعز بتطوير القدرة على التحذير من الصواريخ والمسيرات خشية هجوم يمني على إسرائيل.



وفي السياق ذاته كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن الأهداف التي ضربها في اليمن، والتي تضمنت بنية تحتية ومحطات طاقة.

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