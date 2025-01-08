انطلاق حملة لصيانة أعمدة الإنارة بقرى أبو تيج في أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى بإستمرار صيانة وإصلاح الأعطال بكشافات لرفع مستوى الإنارة العامة بالشوارع والميادين لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة والنهوض بها وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ حملات للاطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري

وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ حملات للاطمئنان على كشافات الإنارة بشكل دوري من أجل رفع كفاءة مستوى الإنارة وظهور الشوارع بمستوى لائق حفاظًا على سلامة المواطن.

أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز قد واصلت أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب كشافات جديدة بدل التالفة وإصلاح المعطلة وسنفرة الأسلاك وتغيير المتهالك منها والتأكد من سلامة الوصلات الكهربائية بطرق مركز أبوتيج من بينها الوحدة المحلية لقرية الزرابي.

وتم إنارة الكشافات المعطلة من كنيسة الإنجيلية وشارع السوقية حتى ميدان النقطة بقرية الزرابي وذلك تحت إشراف حمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار جهود رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة وتركيب الكشافات الجديدة بالمراكز والمدن والأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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