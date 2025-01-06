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محافظ أسيوط يتفقد انتظام العمل بالمركز الصحي الحضري

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي بالوليدية، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز الصحي الحضري بمديرية الصحة بحي شرق للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة وذلك ضمن جولاته الميدانية الدورية على المنشآت الطبية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية بأسيوط، والدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة لشئون الطب العلاجي بالمحافظة.

 

 

استهل محافظ أسيوط جولته بتفقد معمل الأسنان ومعمل الأمراض المتوطنة والمعمل الإكلينيكي ثم قسم صحة بيئة وأوبئة وقسم التعقيم فضلًا عن الصيدلية واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية مشيدًا بالمنظومة الطبية وتواجد الأطقم العاملة من الأطباء والتمريض والإداريين وتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه فضلًا عن الالتزام بمعايير النظافة.

 

جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ أسيوط لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات

 

وأكد محافظ أسيوط مواصلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي المترددين عليها بالشكل اللائق وتقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للمستشفيات الحكومية التي تخدم قطاع عريض من المواطنين بالمراكز والقرى للارتقاء بالمنظومة الصحية. 

 

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وأشار محافظ أسيوط في نهاية الجولة إلى العمل على إيجاد الحلول العاجلة لطلبات المواطنين ودعم المستشفيات من أجل تقديم خدمة صحية جيدة.

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