محافظ أسيوط يشهد تشغيل وتدشين مستشفى وإسعاف نهري بمرسى العبارات النهرية

شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط تشغيل وتدشين المستشفى النهري الأول من نوعه في الصعيد، والذي تم إنشاؤه على ضفاف النيل بمرسى العبارات النهرية بحي شرق مدينة أسيوط، كما دشن خدمة الإسعاف النهري التي تهدف إلى ربط القرى والجزر النيلية بالمستشفيات الرئيسية، ما يعزز من سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن وصول الرعاية الصحية إلى الجميع في خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الصحي وفي إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الطبية في كافة المناطق وتماشيًا مع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الصحية لكل مواطن خاصة في المناطق الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام المليجي مستشار المحافظ لشئون الإيرادات والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية والدكتور مصطفى محمد مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة والقبطان أسامة عبدالخالق مستشار المحافظ لشئون العبارات النهرية وعيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط والمهندس أسامة الليثي نائب مدير مشروع العبارات النهرية التابعة للمحافظة.

محافظ أسيوط يشهد تدشين الإسعاف النهري

حيث تفقد محافظ أسيوط يرافقه القيادات الصحية والتنفيذية المستشفى النهري من الداخل وشاهد جميع الإمكانيات الطبية الحديثة التي تم تزويده بها، كما تفقد الإسعاف النهري الذي يعد إضافة نوعية لدعم عمليات الإنقاذ والإسعاف السريع في المناطق المطلة على نهر النيل ومزودة بأحدث المعدات الطبية وأطقم طبية مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد المحافظ أن المستشفى النهري سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها لكل المواطنين في مختلف المناطق مضيفًا أن المستشفى يضم أحدث المعدات الطبية وغرفة عمليات وعناية مجهزة يمكن أن تقوم بإجراء العمليات البسيطة والسريعة، بالإضافة إلى فريق طبي مؤهل لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأشاد محافظ أسيوط بالدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، لتحسين جودة الحياة للمواطنين كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان على استجابته السريعة لتجهيز المستشفى النهري مقدمًا الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

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