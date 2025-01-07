الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

انطلاق حملة لتطهير الترع والمصارف من المخلفات بأسيوط

تطهير الترع بأسيوط،
تطهير الترع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط   تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري  حفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين. 

 

إزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل

 

وأشار محافظ أسيوط في تصريحات اليوم إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعيق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

 

 حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار  أطلقت حملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق مراكز منفلوط والقوصية وساحل سليم والبداري ضمانًا لوصول المياه لنهايات الترع ومن بينها (ترعة الملك بقرى القصير وترعة المحيط وجنابية الساحل اليمنى وترعة السنط وتطهير فرع النواميس بأسيوط ) وذلك باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

انطلاق حملة لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف بصدفا في أسيوط

 

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