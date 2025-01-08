مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

تحطمت طائرة صغيرة أثناء إقلاعها من جزيرة سياحية أسترالية مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم سائحان سويسري ودنماركي، وإصابة ثلاثة آخرين.



وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ شخص واحد فقط من بين السبعة الذين كانوا على متن طائرة "سيسنا 208 كارافان" دون إصابات، بعد التحطم الذي وقع ظهر الثلاثاء في جزيرة روتنست.

#BREAKING:Seaplane Plunges into Bay Off Rottnest Island: Shocking Video Captures Crash Moments



Confronting footage has emerged of a seaplane crashing into the water near Rottnest Island,Australia shortly after take-off on Tuesday afternoon.



The video shows the plane veering… pic.twitter.com/ml3ZPgZSCW January 7, 2025

وكانت الطائرة المملوكة لشركة "سوان ريفر سيبلينز" في طريق العودة إلى قاعدتها في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية التي تبعد 30 كيلومترا (19 ميلا) إلى الشرق من جزيرة روتنست، المعروفة أيضا باسم "وادجموب" باللغة الأصلية.

وأشار مكتب التحقيق في سلامة النقل الأسترالي، الذي يحقق في الحوادث الجوية، إلى أن المحققين المتخصصين سيرسلون إلى موقع الحادث.

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