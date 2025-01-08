الأربعاء 08 يناير 2025
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مصرع وإصابة 6 أشخاص وإنقاذ آخر بتحطم طائرة في أستراليا (فيديو)

تحطم طائرة، فيتو
تحطم طائرة، فيتو

تحطمت طائرة صغيرة أثناء إقلاعها من جزيرة سياحية أسترالية مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم سائحان سويسري ودنماركي، وإصابة ثلاثة آخرين.


وقالت الشرطة إنه تم إنقاذ شخص واحد فقط من بين السبعة الذين كانوا على متن طائرة "سيسنا 208 كارافان" دون إصابات، بعد التحطم الذي وقع ظهر الثلاثاء في جزيرة روتنست.

وكانت الطائرة المملوكة لشركة "سوان ريفر سيبلينز" في طريق العودة إلى قاعدتها في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية التي تبعد 30 كيلومترا (19 ميلا) إلى الشرق من جزيرة روتنست، المعروفة أيضا باسم "وادجموب" باللغة الأصلية.

وأشار مكتب التحقيق في سلامة النقل الأسترالي، الذي يحقق في الحوادث الجوية، إلى أن المحققين المتخصصين سيرسلون إلى موقع الحادث.

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