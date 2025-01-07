13 طريقة للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني الجلد من تأثيرات سلبية نتيجة التعرض للهواء البارد والجاف، ما يؤدي إلى جفاف البشرة، وفقدان مرونتها، وتشققها في بعض الحالات.

لذلك، يصبح من الضروري اتباع روتين عناية خاص بالبشرة لحمايتها واستعادة نضارتها بعد التعرض لهذه الظروف القاسية.





وتوضح خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في فصل الشتاء تتطلب اتباع خطوات خاصة للحفاظ على صحتها وحمايتها من تأثيرات الطقس البارد، من تنظيف البشرة بلطف وترطيبها بعمق، إلى حماية الشفاه واليدين وتغذيتها من الداخل.



في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أفضل الطرق والنصائح للعناية بالبشرة بعد العودة من الخارج في فصل الشتاء.



ترطيب البشرة



1. تنظيف البشرة بلطف

بعد التعرض للهواء البارد، قد يتراكم الغبار والشوائب على سطح البشرة، لذا فإن الخطوة الأولى للعناية بالبشرة هي تنظيفها بلطف باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة. يُفضل اختيار غسول يحتوي على مكونات مرطبة، مثل الجلسرين أو الألوفيرا، لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية التي تحمي البشرة.



2. الترطيب العميق للبشرة

البرد والرياح يمكن أن يؤديان إلى جفاف البشرة بشكل كبير، لذا من الضروري استخدام مرطب عميق فور العودة إلى المنزل. يُفضل اختيار مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، لأنها توفر ترطيبًا فعالًا يدوم لفترة طويلة. لا تنسي استخدام مرطب للشفاه أيضًا لتجنب تشققها.

3. شرب الماء بوفرة

في فصل الشتاء، يقل الشعور بالعطش، ما يؤدي إلى قلة تناول الماء وجفاف الجسم والبشرة. لذلك، من الضروري شرب كمية كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل. يمكنك إضافة شرائح الفواكه أو الأعشاب إلى الماء لتحفيز نفسك على شرب المزيد.

4. استخدام ماسكات مغذية للبشرة

تعد الماسكات الطبيعية وسيلة فعالة لتعويض البشرة عن الترطيب والعناصر الغذائية المفقودة بسبب التعرض للبرد. يمكنك استخدام ماسكات منزلية مصنوعة من مكونات مثل العسل والأفوكادو أو الزبادي والألوفيرا. تعمل هذه الماسكات على تغذية البشرة وترطيبها بعمق.

تقشير البشرة

5. تقشير البشرة برفق

تقشير البشرة خطوة ضرورية لإزالة خلايا الجلد الميتة المتراكمة بسبب الجفاف والبرودة. استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة أو مرتين في الأسبوع، ويفضل أن يحتوي على مكونات طبيعية مثل السكر وزيت الزيتون. يساعد التقشير في تعزيز تجدد الخلايا وتحسين مظهر البشرة.

6. حماية البشرة من الحرارة الداخلية

قد يبدو الجلوس بجانب المدفأة أمرًا مريحًا بعد العودة من الخارج، لكنه قد يؤدي إلى جفاف البشرة بشكل إضافي. الحرارة المرتفعة داخل المنازل تسحب الرطوبة من الهواء، مما يؤثر على البشرة. لذلك، من المفيد استخدام مرطب هواء (humidifier) في الغرف للحفاظ على توازن الرطوبة.

7. الاستحمام بالماء الفاتر

على الرغم من أن الماء الساخن قد يبدو خيارًا مغريًا في الشتاء، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى جفاف البشرة بشكل كبير. استخدمي الماء الفاتر للاستحمام بدلًا من الساخن، وقومي بتطبيق زيت مرطب على البشرة بعد الاستحمام مباشرة للاحتفاظ بالرطوبة.

8. العناية بمنطقة اليدين والقدمين

تتعرض اليدان والقدمان للجفاف والتشقق أكثر من غيرهما، لذا يجب تخصيص عناية خاصة لهما. استخدمي كريمًا مرطبًا غنيًا بعد غسل اليدين، وارتدي قفازات عند الخروج لحمايتهما من البرد. أما بالنسبة للقدمين، فاستخدمي كريمًا يحتوي على اليوريا أو زبدة الكاكاو للحفاظ على نعومتهما.

9. التغذية السليمة

النظام الغذائي يلعب دورًا هامًا في صحة البشرة. تناولي الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميغا-3 الموجودة في السمك والمكسرات، لأنها تساعد في تقوية حاجز البشرة ضد الجفاف. كما يُنصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة فيتامين C وفيتامين E.

10. حماية البشرة عند الخروج

حتى في فصل الشتاء، يمكن لأشعة الشمس أن تؤثر سلبًا على البشرة، خاصة الأشعة فوق البنفسجية. لذلك، من المهم استخدام كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30 قبل الخروج من المنزل. بالإضافة إلى ذلك، ارتدي وشاحًا لتغطية الوجه وحمايته من الرياح الباردة.

11. تدليك البشرة لتنشيط الدورة الدموية

يمكن لتدليك البشرة باستخدام زيوت دافئة، مثل زيت الأرغان أو زيت اللوز، أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وتغذية البشرة. دلكي بشرتك بحركات دائرية لطيفة لتوفير استرخاء وتجديد لخلايا الجلد.

12. تجنب استخدام المنتجات المهيجة

في الشتاء، قد تصبح البشرة أكثر حساسية، لذا من الأفضل تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطور القوية التي قد تزيد من جفاف البشرة وتهيجها.

13. روتين ليلي للعناية بالبشرة

استفيدي من فترة الليل لإصلاح وتجديد البشرة. استخدمي كريمًا ليليًا غنيًا بالمواد المغذية، مثل حمض الهيالورونيك أو الريتينول، وطبقي سيروم مرطب لتحفيز تجديد خلايا البشرة أثناء النوم.

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