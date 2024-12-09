يرطب البشرة ويحارب الشيخوخة، حمض الهيالورونيك خطوة مهمة في روتينك اليومي

الوظيفة الأساسية لـ حمض الهيالورونيك، هي توفير الرطوبة للبشرة والعينين والمفاصل، وقد تشمل فوائد حمض الهيالورونيك ملمس بشرة أكثر نعومة وتأثيرات مضادة للشيخوخة وتسكين جفاف العين.

حمض الهيالورونيك هو مادة كيميائية تحدث بشكل طبيعي في الجسم، بما في ذلك الجلد والعينين والمفاصل، ويلعب دورًا حاسمًا في رطوبة الجلد، ومع تقدم الناس في السن، تقل الرطوبة في البشرة،،وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي، لذلك يختار بعض الناس تناول حمض الهيالورونيك التكميلي أو وضعه موضعيًا ضمن روتينهم اليومي للاهتمام بالبشرة.

ويمكن أن يكون هذا في شكل مكملات عن طريق الفم أو كريمات موضعية أو أمصال أو حتى حقن.

ترطيب البشرة

يستخدم العديد من الأشخاص حمض الهيالورونيك لترطيب بشرتهم، ويمكن للناس تناول حمض الهيالورونيك كمكمل، أو يمكنهم وضعه موضعيًا على شكل كريم.

يزيد حمض الهيالورونيك من رطوبة البشرة ويحسن نوعية الحياة لأولئك الذين يعانون من جفاف الجلد.

شملت إحدى الدراسات مشاركة من الإناث وضعن حمض الهيالورونيك الموضعي على شكل غسول ومصل وكريم، وأظهرت نتائج الدراسة زيادة في ترطيب البشرة بنسبة تصل إلى 96% بعد 8 أسابيع من الاستخدام عبر الأنواع المختلفة.

يساعد في التئام الجروح

يساعد حمض الهيالورونيك البشرة على الحفاظ على رطوبتها ويساعد في عملية تجديد الأنسجة المشاركة في التئام الجروح.

وأشارت إحدى الدراسات إلى أن وضع حمض الهيالورونيك على الجلد لعلاج الجروح يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهابات وتنظيم إصلاح الأنسجة.

ينعم ملمس البشرة

عندما يمر الشخص بتغيرات في بشرتهم، يمكن أن يكون لذلك تأثير نفسي اجتماعي سلبي، ويمكن أن يحدث هذا أثناء عملية الشيخوخة.

يساعد حمض الهيالورونيك في تقليل خشونة بشرة الشخص وزيادة مرونة الجلد.

مضاد للشيخوخة

حوالي 50% من إجمالي حمض الهيالورونيك في الجسم موجود في الجلد، ويمكن أن تؤدي التغييرات في هذه الكمية، ربما بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إلى تكوين التجاعيد.

يمكن أن يقلل حمض الهيالورونيك بشكل كبير من عمق التجاعيد ويعزز تماسك الجلد ومرونته.

وأفادت الدراسات بانخفاض يصل إلى 40% في عمق التجاعيد وزيادة تصل إلى 55% في تماسك الجلد ومرونته مقارنة بالمشاركين الذين لم يستخدموا الحمض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.