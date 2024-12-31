قبل الخروج في رأس السنة، 3 أقنعة سريعة وطبيعية للحفاظ على ترطيب ونضارة البشرة

تعاني البشرة في أشهر الشتاء من درجة الحرارة والرياح والبرد، وبالنسبة لبعضنا، فلا تترك الأشهر الباردة البشرة جافة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مظهر باهت وخطوط دقيقة مرئية، إوحدى الطرق للمساعدة في الوقاية من جفاف البشرة هي من خلال أقنعة الوجه أو البخار.

وبينما يوجد عدد من الخيارات في السوق، يمكنك أيضًا صنعها في المنزل، وهذه طريقة رائعة لتوفير المال ومراقبة المكونات التي تضعيها على بشرتك عن كثب.

قناع الترطيب بالسبيرولينا والعسل

يعد هذا القناع مغذي بشكل كبير كما أنه سهل الصنع، يتم إضافة السبيرولينا، والتي يشار إليها أيضًا باسم الطحالب الخضراء المزرقة، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي لديها القدرة على المساعدة في علاج الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

المكون الآخر لهذا القناع هو العسل، والذي يقلل من الالتهابات والتهيج الناجم عن حب الشباب، وعلاوة على ذلك، فإن العسل مرطب، لذلك فهو يرطب البشرة، ويتركها ناعمة ومرنة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقة صغيرة من مسحوق السبيرولينا

ملعقة صغيرة من الماء أو ماء الورد أو أي عشب آخر

رذاذ ماء

التعليمات

امزجي جميع المكونات معًا في وعاء.

ضعي الخليط برفق على بشرتك مباشرة.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء.

قناع تقشير الشوفان والموز

عادةً ما تعني البشرة الجافة في الشتاء شيئًا واحدًا وهي القشور، وبينما قد لا يمكن رؤية البشرة الجافة والمتقشرة بسهولة، إلا أنها تؤدي إلى جعل البشرة تبدو باهتة.

قد يساعد رفع وإزالة هذا الجلد الجاف بلطف في خلق بشرة أكثر توهجًا - كما أنه يسمح للبشرة بتحمل العلاجات المرطبة بشكل أفضل، مثل بلسم التجميل والزيوت.

ويمكن الجمع بين دقيق الشوفان، وهو مقشر لطيف ومثالي لتهدئة البشرة الجافة، والموز، الذي يرطب البشرة.

المكونات

نصف موزة ناضجة مهروسة

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من السائل الذي تفضلينه، مثل: الماء أو الزبادي أو ماء الورد

التعليمات

امزجي الموز المهروس مع الشوفان.

أضيفي أثناء الخلط كميات صغيرة من السائل حتى تحصلي على قوام سميك.

ضعيه على وجهك بأصابعك.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

أزيليه بماء فاتر باستخدام دوائر صغيرة حتى يساعد الشوفان في إزالة الجلد الميت.

بخار الوجه بالأعشاب

هذا علاج يتم غالبًا إما بدلًا من أو قبل وضع القناع، ويمكن أن تتغير المكونات وفقًا لما هو متاح وفي متناول اليد - على سبيل المثال، يمكنك استخدام أعشاب مجففة مختلفة وشاي وزهور.

يقوم الشخص بتبخير الوجه عدة مرات في الشهر في الشتاء، لأنه مرطب للغاية، كما أنه يساعد البشرة على امتصاص الزيوت والبلسم الذي يوضع بعد ذلك بشكل أفضل.

المكونات

البابونج، لخصائصه المهدئة

البابونج، لخصائصه المهدئة إكليل الجبل، لتقوية البشرة

بتلات الورد، لترطيب البشرة

1 لتر ماء مغلي

التعليمات

ضعي حفنة من الأعشاب والماء المغلي في حوض أو قدر كبير.

غطيه بمنشفة واتركيه لينقع لمدة 5 دقائق.

ضعي رأسك تحت المنشفة، بحيث تشكلين "خيمة" صغيرة فوق رأسك بينما تضعين وجهك فوق الحوض أو القدر الكبير.

قم بالبخار لمدة 10 دقائق تقريبًا.

اشطفي بلطف بالماء الفاتر.

ضعي القناع أو الزيوت أو الأمصال أو البلسم (اختياري).

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