"التجربة الكورية قراءة في أسباب النجاح" كتاب جديد للدكتور محمد طلعت الجندى

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب التجربة الكورية -قراءة في أسباب النجاح- للدكتور محمد طلعت الجندي، أستاذ زائر للأدب العربي بجامعة شيآن للدراسات الدولية، بجمهورية الصين الشعبية، وسيتم طرح الكتاب في معرض القاهرة للكتاب 2025.

يؤكد الكاتب أن التجربة الكورية لم تنشأ من فراغ ولا من أحلام قادة أو شعوب تتمنى بلا مسعى، ولم يكن طريق النجاح الكوري ممهدا بالزهور، بل كان أنهارا من دماء زهرة شبابهم ورجالهم. وأن الصورة البراقة والجذابة المتقدمة عن كوريا الجنوبية للعالم التي أبهرت شبابنا العربي وشباب العالم كذلك، لم تكن أبدًا نتيجة لانقطاع الصلة بين جيل الشباب وجيل الكبار في كوريا، بل كانت صورة متصلة في سياق التضحية، والتفاني في التدريب والعمل والابتكار تحت منظومة العمل الجماعي.

الواقع الكوري الحالي ليس حلمًا أو نموذجًا للحياة الرغدة كما يتم الترويج له أو كما يتصور الرائي؛ فهو واقع تفاعلي كل يوم في سعي لا يسمح بالكسل، واقع مشقة، وعمل وتدبر مستمر في تحسين الواقع الحاضر والنظر لتحسين المستقبل للأجيال القادمة. ولم تكن مبالغة إذ قيل إن الكوريين يملكون قدرة على التحمل في العمل ليس لها نظير بين شعوب الأرض.

جملة من الطروح الاستفهامية يبحث حولها هذا الكتاب في عمق وجذور التاريخ وحقائقه وأساطيره وماضيه وعاداته وتقاليده الاجتماعية وميراثه الروحي الذي شكل الهُوِيَّة الكورية الآنية، وعبر مراحل تطورها وتجددها؛ لنصل لفك اللغز التجربة الكورية، ويبقى السؤال المحزون على ذاته حول: لماذا نجحت التجربة الكورية؟ ولماذا أخفقت التجارب العربية؟ وهل هناك من أمل لنهضة مصرية قادمة على سبيل المقارنة الكورية أو سيبقى الوضع العربي في ركونه؟

وفي ضوء ذلك جاءت فكرة هذا الكتاب الباحث حول كيف؟.. أي كيفية التجربة الكورية وأسباب نجاحها كقراءة محايدة مدققة تتبع مناهج القراءات السياقية على المستوى الأسطوري والتاريخي والاجتماعي والنفسي في محاولة لفهم الطبيعة الكورية وجماعتها البشرية مستندا على المصادر والمراجع الكورية الأكاديمية. ومن ثم وضع التجربة الكورية والمصرية في سياق لتأويل والنقد والمقارنة.

أما عن الكاتب محمد طلعت الجندي فهو أستاذ دكتور للنقد الأدبي المعاصر والآداب المقارنة، وعمل أستاذا في العديد من الجامعات الكورية، فقد حصل على الدكتوراه في الآداب المقارنة من جامعة ميونغ جي بسول – كوريا الجنوبية، ومن أبرز كتبه:

“الرؤية الثورية فى الرواية الكورية والعربية” (2014) والتى فاز عنها بجائزة ساويرس الثقافية في النقد الأدبي، “النقد السياسي في الرواية العربية والكورية” (2021). ورواية شاي المسطول (2009)، وقصص أين أنا (2007)، وله العديد من الكتب التعليمية والأبحاث الأكاديمية المعنية باللغة والأدب والنقد، والدراسات الآسيوية.

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