أخبار الفن اليوم، آخر تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب، جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح عضويتها للفنان مصطفى كامل،أبرز حفلات نجوم الغناء خلال شهر يناير

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي..

طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحة الفنان لطفي لبيب، الذي أعلن مؤخرا اعتزال الفن بعد إصابته بورم في الحنجرة.



وقال أشرف زكي لـ فيتو: نتواصل باستمرارمع الفنان لطفي لبيب، وهو بحالة صحية مستقرة والحمد لله.

منحت جمعيّة المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسيّة "الساسيم" خطابات التهنئة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لإخطاره باعتماده الرسمى ضمن محترفي العالم كشاعر وملحن مصري "العضوية البرفيشينال"، نظرا لأن أعماله الناجحة تخطت الألف وثلاثمائة أغنية.

رد الفنان محمد العمروسي على منتقدي حفل زفافه هو والمطربة مي فاروق، والذي تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الHجتماعي المختلفة



وكتب العمروسي تعليقا عبر حسابه بموقع فيس بوك قال فيه:"فعلًا الفاضي يعمل قاضي، مجتمع بقى مريض لدرجة تخوف، بس ده مش جديد عشان كده بنقول الذئاب تعوي والقافلة تسير، مع احترامي للذئاب والله"

تعاقد بطل الملاكمة كرم جابر على المشاركة في مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025.



ويلعب كرم جابر خلال أحداث العمل شخصية بلطجي يعيش في منطقة شعبية وبينه وبين شمس الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي خلافات.

واقترب المؤلفان من الانتهاء من كتابة جميع حلقات العمل، الذي يتم تصويره بإحدى المناطق الشعبية بمنطقة عين شمس.

حفلات شهر يناير،يشهد شهر يناير من عام 2025،حالة من الانتعاش بالساحة الغنائية حيث من المقرر إقامة عدد من الحفلات الغنائية خلال هذا الشهر.



وترصد ڤيتو تفاصيل أبرز حفلات النجوم خلال شهر يناير

حفل رامي صبري في مدينتي

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في مدينتي، يوم 10 يناير الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا

برغم أن الكثيرين يستهلون العام الجديد بأحداث وأخبار سعيدة، إلا أن هناك ثلاث فنانات شابات بدأن عام 2025 بالانفصال عن أزواجهن، حيث أعلنت الفنانة الشابة بتول الحداد، طلاقها رسميا من زوجها المنتج مصطفى الغزولي، وذلك بعد 5 أشهر فقط من زواجهما.

تواصل الفنانة الهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، وتحمغها المشاهد التي يتم تصويرها بالفنانة بشري.



وخلال احداث العمل تدخل إلهام شاهين في صراع مع بشرى حيث تعيش الاثنتين في بيت واحد، وبشرى متزوجة من ابن إلهام شاهين.

ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد سيد الناس المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، داخل إحدى شقق الحي المتميز بأكتوبر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

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