الأحد 05 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على أسعار حفل رامي صبري في مدينتي

رامي صبري
رامي صبري

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في مدينتي، وذلك يوم 10 يناير الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا 

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في مدينتي 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل رامي صبري في مدينتي عن أسعار التذاكر، وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 400 جنيه والثانية 800 جنيه.

وأحيا الفنان رامي صبري يوم الجمعة الماضي حفلا غنائيا بالرياض مع الفنان نانسي عجرم.

وتألق رامي صبري خلال الحفل بعدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، ومن أبرزهم أغنية يمكن خير التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

ديو تامر حسني ورامي صبري 

ومن ناحية أخرى كان الفنان رامي صبري أعلن موعد طرح أغنيته المنتظرة مع تامر حسني “فعلا مبيتنسيش”، بمناسبة عام 2025.

وقال رامي صبري إن من المفترض طرح ديو فعلا مبيتنسيش يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

يأتي ذلك التعاون بين تامر حسني ورامي صبري، عقب الكشف عن استعداد تامر لتقديم ديو غنائى رفقة الكينج محمد منير تحت اسم “الذوق العالي".

وطل الثنائي تامر ورامي بمقطع فيديو من كواليس تسجيل وتصوير الديو الذي يجمعهما استعدادًا لطرحه قريبا

وكان الفنان تامر حسني، قد فاجأ جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في هذا السياق، كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم أقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا  كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

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المطرب رامي صبري رامي صبري أسعار تذاكر حفل رامي صبري
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