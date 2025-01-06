الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إلهام شاهين وبشرى في صراع درامي ضمن أحداث "سيد الناس"

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تواصل الفنانة الهام شاهين تصوير دورها في مسلسل سيد الناس المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2025، وتحمغها المشاهد التي يتم تصويرها بالفنانة بشري.

وخلال احداث العمل تدخل إلهام شاهين في صراع مع بشرى حيث تعيش الاثنتين في بيت واحد، وبشرى متزوجة من ابن إلهام شاهين.

 

ويواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد سيد الناس المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، داخل إحدى شقق الحي المتميز بأكتوبر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

 

 

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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