الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ثلاث فنانات يبدأن 2025 بالانفصال عن أزواجهن

رنا
رنا

برغم أن الكثيرين يستهلون العام الجديد بأحداث وأخبار سعيدة، إلا أن هناك ثلاث فنانات شابات بدأن عام 2025 بالانفصال عن أزواجهن، حيث أعلنت الفنانة الشابة بتول الحداد، طلاقها رسميا من زوجها المنتج مصطفى الغزولي، وذلك بعد 5 أشهر فقط من زواجهما.

 

وقالت بتول عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "تم الانفصال رسميا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغزولي، متمنية له التوفيق في حياته القادمة".

 

انفصال رنا سماحة

 

ولم تكن بتول هي الحالة الوحيدة التي أعلنت انفصالها في 2025 حيث لحقتها الفنانة رنا سماحة والتي أعلنت أيضا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن انفصالها  عن زوجها سامر أبو طالب بشكل رسمى.

وكتبت رنا سماحة قائلة: “اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى، متمنية له التوفيق فى حياته القادمة”، وأضافت رنا سماحة شكرا كل الشكر للمحترم الأمين الأستاذ سعيد بيومى المحامى”.

 

قالت الفنانة رنا سماحة: إن علاقتها بطليقها المطرب والملحن سامر أبو طالب تظل جيدة، خاصة أن بينهما طفلًا، وأضافت أنها تحاول بقدر الإمكان ألا تشعر نجلها بأن هناك شيئا قد تغير بعد الانفصال، لذلك فهناك تواصل دائما بينهما، كما أن نجلها يذهب بشكل مستمر للقاء والده، ويقضي معه وقتا طويلا، وكل هذا حتى يتوفر له مناخ اجتماعي صحي.

 

أما حالة الانفصال الثالثة فكانت للمطربة إيمان عبد العزيز نجمة أراب أيدول، التي أكدت أنها انفصلت عن زوجها وتقيم حاليًا بمنزل والدها برفقة أطفالها 

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الفنان رنا سماحة بتول الحداد إيمان عبد العزيز

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