الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أبرز حفلات نجوم الغناء خلال شهر يناير

إصالة وماجد المهندس،
إصالة وماجد المهندس، فيتو

حفلات شهر يناير،يشهد شهر يناير من عام 2025،حالة من الانتعاش بالساحة الغنائية حيث من المقرر إقامة عدد من الحفلات الغنائية خلال هذا الشهر. 

وترصد ڤيتو تفاصيل أبرز حفلات النجوم خلال شهر يناير 

حفل رامي صبري في مدينتي

يحيي المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في مدينتي،  يوم 10 يناير الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل رامي صبري في مدينتي عن أسعار التذاكر، وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 400 جنيه والثانية 800 جنيه.

كما تحيي الفنانة أصالة حفلا مشتركا مع الفنان ماجد المهندس في دبي علي مسرح أرينا ومن المقرر إقامة الحفل يوم 10 يناير الجاري 

كما تحيي إيضًا الفنانة نجوي كرم حفلا غنائيا في مسقط علي مسرح مدينة العرفان ومن المقرر إقامة الحفل يوم 24 يناير الجاري.

ومن أبرز الحفلات أيضا التي يشهدها شهر يناير حفل للثلاثي، نبيل شعيل وعبادي الجوهر وخالد العلا في دبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد  يوم 18 يناير الجاري.

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