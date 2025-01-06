تعرف على شخصية كرم جابر في مسلسل "الغاوي" لأحمد مكي

تعاقد بطل الملاكمة كرم جابر على المشاركة في مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025.

ويلعب كرم جابر خلال أحداث العمل شخصية بلطجي يعيش في منطقة شعبية وبينه وبين شمس الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي خلافات.

واقترب المؤلفان من الانتهاء من كتابة جميع حلقات العمل، الذي يتم تصويره بإحدى المناطق الشعبية بمنطقة عين شمس.

أبطال مسلسل الغاوي

يشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون، من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان.

يذكر أن أحمد مكي قدم طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة فى الدراما المصرية الكوميدية، يرتبط به العديد من الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعاد حلقاته بانتظام، حيث تم تقديم 8 أجزاء، وكان سببًا فى اكتشاف وشهرة عديد من نجوم الكوميديا لا سيما أن مكى ليس من الفنانين الذين يستأثرون لأنفسهم بالكاميرا على حساب زملائه، ويحرص دائمًا على منح الفرصة لهم، وربما يرجع ذلك لكونه مخرجًا فى الأساس.

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