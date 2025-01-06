التفاصيل الكاملة للعثور على جثتي زوجين بشقة في مصر الجديدة.. الزوج قتل زوجته ثم انتحر.. والإدمان والخلافات الأسرية «كلمة السر»

تواصل نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق في العثور علي جثتي زوجين متوفيين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وأمرت النيابة بفرض كردون أمني حول الشقة وانتدبت الأدلة الجنائية للمعاينة وأمرت باستدعاء نجل المتوفين وشهود العيان لسماع أقوالهم.

طعنات وخنق بالجثث

وكشفت المعاينة الأولية أن جثة الزوج عثر عليها ملقاة علي السرير داخل غرفة النوم وبها آثار خنق ظهرت حول منطقة الرقبة، وأن جثة الزوجة كانت على الأرض وبها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها وآثار خنق أيضًا.

التحريات: الزوج قتل زوجته ثم انتحر

وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته خنقًا وبطعنات من سلاح أبيض بسبب خلافات بينهما ورغبتها في ترك منزل الزوجية ثم تخلص من حياته بعد أن صنع لنفسه مشنقة تاركين خلفهما طفلين.

الشهود: الزوج مدمن مخدرات

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الزوج من مدمني المواد المخدرة وقبل الجريمة بفترة وقعت بينه وبين زوجته خلافات كبيرة تركت له المنزل على أثرها.

وأضاف الشهود أن الزوج خرج منذ فترة في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعتذر لزوجته عما بدر منه من إساءة وطالب منها مسامحته والرجوع إليه.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تحذير الأزهر من الانتحار

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

وذكر المركز قول الشاطبي: «فقد اتفقت الأمة -بل سائر الملل- علىٰ أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة علىٰ الضروريات الخمس -وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل- وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلىٰ شيء معين لوجب عادة تعيينه» [الموافقات للشاطبي].

وأضاف أن بذل الوسع في حفظ النفس مطلوب، ولو وصل الأمر في حالة الاضطرار إلىٰ مواقعة محرم ليبقي المرء علىٰ نفسه، ويحفظها من الهلاك، قائلًا: ومن العجيب أن يصل الحال بإنسان أن ينهي حياته بيده، وكأنها ملك خالص له، وكأن الموت سينهي معاناته ويريحه من كل مشاكله، ولا يخفىٰ علىٰ كل ذي عقل أن هذا الظنّ خاطئ بيِّن الخطأ؛ فالله سبحانه وتعالىٰ خلقنا واستعمرنا في الأرض، وأعلمنا أن الدنيا دار عناء وابتلاء.

واستشهد المركز بما قال تعالىٰ: « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ» الآية 4 من سورة البلد، وقال عز من قائل: « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » الآية 165 من سورة الأنعام، منوهًا بأن المؤمن يعلم هذه الحقيقة؛ ولذلك يستقبل المصائب بالصبر والاحتساب، وقد ساق الحق سبحانه وتعالىٰ البشرىٰ لمن صبر علىٰ البلاء ولم يجزع.

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