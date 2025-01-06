الإثنين 06 يناير 2025
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حوادث

الشهود يكشفون تفاصيل جريمة مصر الجديدة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

صرحت  نيابة شرق القاهرة الكلية بدفن جثتي رجل وزوجته عثر عليهما متوفين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته خنقا بسبب خلافات بينهما ورغبتها في ترك منزل الزوجية ثم تخلص من حياته بعد ان صنع لنفسه مشنقة تاركين خلفهما طفلين


واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الزوج من مدمني المواد المخدرة وقبل الجريمة بفترة وقعت بينه وبين زوجته خلافات كبيرة تركت له المنزل على أثرها.


وأضاف الشهود أن الزوج خرج منذ فترة في فيديو عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعتذر لزوجته عن ما بدر منه من اساءة وطالب منها مسامحته والرجوع اليه

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة 
 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة

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