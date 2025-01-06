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حوادث

خنق وطعنات، تفاصيل معاينة مسرح جريمة مقتل زوجة وانتحار زوجها في مصر الجديدة

تحقيقات، فيتو
تحقيقات، فيتو

كشفت المعاينة الأولية لنيابة شرق القاهرة الكلية في واقعة العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة أن جثة الزوج عثر عليها ملقاة علي السرير داخل غرفة النوم وبها آثار خنق ظهرت حول منطقة الرقبة، وأن جثة الزوجة كانت على الأرض وبها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها وآثار خنق أيضًا. 

تلقى  قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق.
ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة مصر الجديدة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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