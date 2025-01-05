انتشال جثة طفل حديث الولادة من بحرعبدالله وهبي في الفيوم

عثر أهالي قرية بيت الري التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم،علىجثة طفل حديث الولادة كانت طافية على سطح مياه بحر عبدالله وهبي، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التى تمكنت من انتشاله ونقله إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة طامية، بعثور أهالي قرية بيت الري على جثة طفل حديث الولادة " عمر يوما " طافية بمياه بحر عبدالله وهبي، وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طامية، وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه حديث الولادة ومربوط به الحبل السري، وعمره يوم فقط، وبدون ملابس، وفي حالة تعفن وانتفاخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طامية المركزي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بمدافن الصدقات، وكلف بإجراء تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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