كشف هوية جثة فتاة عثر عليها في مياه ترعة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف هوية غموض واقعة العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها في مياه ترعة قرية كفر الحصر التابعة لمركز الزقازيق.

العثور على فتاة غارقة في مياه ترعة كفر الحصر بالزقازيق

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا يفيد بالعثور على جثة مجهولة لفتاة في العقد الثالث من العمر في ترعة بقرية كفرالحصر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث مركز الزقازيق وتم التوصل إلى هوية الجثة تبين أنها لفتاة تدعى “نهلة.م”23 عاما مقيمة كفر الزقازيق البحري بنطاق قسم شرطة ثان الزقازيق والتي كان مبلغا عن تغيبها منذ شهر تقريبا وجرى التعرف على الجثة رسميا من قبل أهليتها.

العثور على فتاة غارقة في مياه ترعة كفر الحصر بالزقازيق، فيتو

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دور الطب الشرعي في كشف القضايا الجنائية

يلعب الطب الشرعي دورًا محوريًا في كشف الجرائم الجنائية، حيث يساهم بشكل فعّال في فك طلاسم القضايا التي تتسم بالغموض. ويتميز الطب الشرعي بمجموعة من الاختصاصات التي تتيح له المساهمة في تحقيق العدالة تشمل هذه الاختصاصات.

وتشمل هذه الاختصاصات التشريح الجنائي ودراسة جثث الضحايا لتحديد سبب الوفاة ووقت حدوثها، مما يساعد في تأكيد أو نفي فرضيات التحقيق وتحليل الأدلة ويتضمن ذلك فحص الأدلة المادية مثل الدم، الشعر، والبصمات. يمكن أن توفر هذه الأدلة معلومات حيوية عن هوية الجاني والتصوير الجنائي وتوثيق مسرح الجريمة بصور دقيقة، مما يسهم في استعادة الأحداث بشكل منطقي أمام المحكمة وتحليل السموم وفحص العينات لتحديد وجود مواد سامة أو مخدرات، مما قد يكون حاسمًا في قضايا القتل أو الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.

العثور على فتاة غارقة في مياه ترعة كفر الحصر بالزقازيق، فيتو

أولا-القضايا الجنائية ودور الأطباء الشرعيين في كشفها:

-توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفن عنها

-تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة

-استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها

-إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين

-تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي

-فحص المضبوطات

-فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة

-الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث

-الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيًا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

ثانيا-أقسام الطب الشرعي في كشف الجرائم الجنائية..

قسم المعامل الطبية الشرعية، ويختص بـ:

فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

- الدم، المنى – وفصائلها.

- الكيمياء الحيوية.

- العلامات المرضية بأنسجة الجسم.

- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم.

- الكائنات الحية الدقيقة.

- بصمة الحامض النووى (D.N.A).

العثور على فتاة غارقة في مياه ترعة كفر الحصر بالزقازيق، فيتو

ثانيا: قسم المعامل الكيميائية الشرعية ويختص بـ:

-فحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة).

- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة).

-آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

ثالثا: قسم أبحاث التزييف والتزوير، ويختص بـ:

- فى مجال التزييف:

فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية، لبيان مدى سلامتها من عدمه.

- فى مجال التزوير:

فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية "لبيان مدى صحتها"، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.