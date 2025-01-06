استدعاء نجل زوجين عثر على جثتيهما في مصر الجديدة

فرضت نيابة شرق القاهرة الكلية كردونًا أمنيًّا حول شقة عثر بها على جثتي رجل وزوجته متوفين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وانتدبت الأدلة الجنائية للمعاينة وأمرت باستدعاء نجل المتوفين وشهود العيان لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته خنقًا بسبب خلافات بينهما ورغبتها في ترك منزل الزوجية ثم تخلص من حياته بعد أن صنع لنفسه مشنقة تاركين خلفهما طفلين.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الزوج من مدمني المواد المخدرة وقبل الجريمة بفترة وقعت بينه وبين زوجته خلافات كبيرة تركت له المنزل على أثرها.

وأضاف الشهود أن الزوج خرج منذ فترة في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعتذر لزوجته عما بدر منه من إساءة وطالب منها مسامحته والرجوع إليه.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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