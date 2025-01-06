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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي يؤكد التنسيق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط الأسد

وزيرا الخارجية التركي
وزيرا الخارجية التركي والأردني

 أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الإثنين - في مؤتمر صحفي بأنقرة- أهمية دعم الإدارة السورية الجديدة، وشددا على ضمان أمنها لضمان أمن دول الجوار، مشيرين إلى أهمية الفرص الاقتصادية.

 

لقاء وزيرا الخارجية التركي والأردني

 ولفت فيدان إلى أنه يمكن في وقت لاحق عقد اجتماع يضم سوريا ودول الجوار لبحث التصدي للتهديدات الإرهابية، مؤكدا التنسيق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

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وأضاف أن بلاده تشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار، وقال إنه بحث مع نظيره الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة.

 

وشدد على أن هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة، مشيرا إلى أن جميع دول المنطقة ستستفيد منها.

 

تنسيق تركي أردني بشأن سوريا 

 وحذر من أن المخابرات الغربية تتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن بلدان المنطقة، مضيفا أنه يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تتولى مسؤولية سجون معتقلي تنظيم الدولة في سوريا.


من جانبه، قال الصفدي إن أمن سوريا واستقرارها من أمن واستقرار الأردن وتركيا لأنهما دولتا جوار، مؤكدا أن هناك إجماع عربي على دعم الشعب السوري لإعادة بناء وطنه.

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سوريا الأردن بشار الأسد الإدارة السورية الجديدة

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